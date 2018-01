15 nye boliger på trapperne

BRØNDERSLEV: Der skal nu opføres en etageejendom med 15 nye boliger på hjørnet af Tolstrupvej og Nørregade i Brønderslev. Kommunens teknik- og miljøudvalg har sagt ja til, at projektet kommer i høring. Der er tale om en såkaldt foroffentlighedsfase, hvor blandt andet beboere i området får mulighed for at ytre sig.

I dag er området udlagt til offentligt område, men området skal nu ændres til boligformål.

Der bliver tale om en bebyggelsesprocent på 59, hvor reglerne for området er 40 procent. Der bygges i tre etager.

Brønderslev Kommune mener, at støjgrænserne kan overholdes, og selv om der bliver et udendørs opholdsareal, er der ikke behov for støjafskærmning.

Der er det nødvendige antal parkeringspladser, da der er en plads til hver bolig samt ekstrapladser til gæster.

Der er desuden handicap-parkering.

esb