15 skal dyste om ni pladser

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: I denne uge og næste uge igen vil de i alt omtrent 10.000 borgere over 60 år, som bor rundt omkring i Brønderslev Kommune, modtage et brev med stemmemateriale til ældrerådsvalget.

Det foregår som et brevvalg, og stemmerne skal være inde senest 1. november.

15 personer stiller op til ældrerådet i Brønderslev Kommune, og der skal vælges ni medlemmer.

Kandidatfeltet består af otte mænd og syv kvinder. Det er Frank Busk, Gert Henriksen, Kjeld Lythje Jensen, Knud Jørgensen, Kurt Christensen, Gurli Margrethe Larsen, Jan Lindegaard Munkholt, Erik Nielsen, Inger Møller Nielsen, Gerda Pedersen, Jonna Raasted, Karlo Simonsen, Jytte Sloth, Karen Margrethe Strandfelt og Anette Thomsen.

De kommer fra forskellige steder i kommunen og har til sammen en masse forskellige erfaringer - der er fx en nuværende eller tidligere sygeplejerske, en elektriker, en laborant, en gymnasielærer, en direktør, en sælger og en landmand iblandt. Derudover har mange været engageret i alt muligt i deres fritid.

Der er fire gengangere fra det siddende ældreråd mens resten er nye.

Alle kan følge med

Stemmerne tælles op ved en offentlig opgørelse 9. november, det foregår i Grønningen i Brønderslev, og her er alle interesserede velkomne til at se på.

Det er lovpligtigt for kommunerne at have et ældreråd, og kommunerne skal sørge for, at der bliver valgt sådan et hvert fjerde år.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og de bliver ofte hørt i sager, som der træffes politiske beslutninger om.

Det er også ældrerådets opgave at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Man skal være fyldt 60 år 9. november for at kunne stemme til ældrerådet og have fast bopæl i kommunen.