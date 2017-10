160 forskellige kjolemodeller

KLOKKERHOLM: - Sidste år solgte vi her i uge 42 så mange som 100 kjoler til konfirmander. Hvor mange det bliver i år kan jeg først fortælle dig, når ugen er gået, men allerede nu er der kommet rigtigt mange, og hvis det fortsætter .....

Mere hverken kunne eller ville Ellen Holmenlund fortælle, og hun havde også dårligt tid til at tale med pressen, for mødre, bedstemødre og kommende konfirmander myldrede rundt på den fløj af gården, som var indrettet til salgslokaler, prøvelokaler m.m. for Holmenlund Brud & Fest, som startede ude på gården i Allerup for omkring en halv snes år siden.

- Og siden er det kun gået én vej, nemlig opad, oplyser Ellen med et stort smil.

Det er 10. gang, at der sælges konfirmationskjoler, og kunderne kommer faktisk fra hele Jylland. Esbjerg, Aarhus og rigtigt mange fra Aalborg.

- Der er selvfølgelig også andre forretninger, som sælger konfirmationskjoler, men mange af dem er tilknyttet bestemte leverandører/kæder, og det begrænser deres udvalg, mens vi f.eks. kan tilbyde 160 forskellige modeller af konfirmationskjoler. På firmaets hjemmeside hedder det: - Nordjyllands største udvalg i kjoler.

- Vi satser selvfølgelig ikke kun på selve konfirmanderne, men håber også på, at deres mødre, mostre, bedstemødre, og hvem der ellers er med på turen hertil, også enten er eller bliver kunder her, siger Ellen med et stort smil. Et af lokalerne i forbindelse med salgslokalerne er således indrettet som et præsentations- og salgslokale for smykker.

Men de flotte salgstal er ikke kommet af sig selv. Ellen og hendes medhjælpere slider virkeligt i det, hvilket er tydeligt at se på denne lørdag, som indleder efterårsferien. Forud er der også gået en tid med "opvarmning" til åbningssalget. Der har f.eks. været et stort anlagt modeshow på Dronninglund Slot, hvor der denne gang var solgt over 700 billetter på forhånd. Som noget nyt er der i år rejst et telt overfor indgangen til kjolefirmaet. Her kan kunderne købe sandwich og kaffe/sodavand, snakke med en repræsentant for Nordjysk Service og Teltudlejning, som har lavet nogle helt fantastiske bordopdækninger, samt fotografen Henrik Sandberg. På den måde kan familierne ordne så godt som det hele til konfirmationen på den samme tur.

Det anfægter tilsyneladende ikke kunderne, at vejen frem til Holmenlund Brud & Fest nærmest er at sammenligne med en tur i rutsjebanen. Selve den offentlige vej (Larsgårdsvej) er i en elendig forfatning, og først når man når frem til selve indkørslen til gården ophører rystelserne. Utallige henvendelser til Brønderslev Kommune har slet ikke hjulpet på vejens tilstand.