17-årig overfaldet efter fest - blev truet til at overføre penge

BRØNDERSLEV:To mænd på 19 år fra Aalborg er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, for et groft røveri og overfald på en 17-årig mand i Brønderslev natten til lørdag.

De unge mænd havde forinden været til samme fest, men omkring klokken 02 overfaldt de to 19-årige - ifølge sigtelsen - den 17-årig i et villakvarter omkring Jyllandsgade.

De to unge mænd er sigtet for at have slået og sparket den 17-årig i hovedet for at få ham til at give dem alle de penge, han havde.

Da den 17-årig ikke havde kontanter på sig, truede de to mænd ham med en kniv og afpressede ham til at overføre 1500 kroner via MobilePay.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

De to 19-årige mænd er også sigtet for vidnetrusler ved at have truet den 17-årige til at lade være med at melde overfaldet til politiet.

Det gjorde han dog, og de to 19-årige blev anholdt tirsdag morgen og formiddag.

I grundlovsforhøret - der blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen - nægtede de to mænd sig skyldige.

De har udbedt sig betænknings tid med hensyn til en eventuel anke af varetægtsfængslingen.