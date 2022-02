17-årige Eva fik uventede penge fra Statens Kunstfond

- Jamen, jeg blev så glad ... det var crazy.

Det siger Eva Wille Bach, som drømmer om kunne leve af at skrive sine digte og noveller og har deltaget i Brønderslev Forfatterskole siden hun var 13 år.

Nu er hun 17 år, går i 1. g på Brønderslev Gymnasium og har egentlig rigeligt om ørerne med skole, lektier, guitarspil, tegning- og maling og hvad en teenager ellers har travlt med. Men hun skriver altså også, endda både meget og godt, og det var det, der for nylig udløste støtte til den videre udvikling fra Statens Kunstfond og altså skabte glæde.

Støtten består i 10.000 kr., som skal gå til et forløb sammen med en etableret forfatter, der skal hjælpe og vejlede - i Eva Wille Bachs tilfælde Louise Juhl Dalsgaard, som Eva netop har besøgt i Aarhus i en weekend for at skrive og blive inspireret. Og hun snart skal afsted igen.

- Det var en fantastisk weekend ... og vi har aftalt, at vi vil skrive en bog sammen, fortæller Eva Wille Bach, som blev særdeles overrasket over legatet.

Det var lederen af Brønderslev Forfatterskole, Louise Eltved Krogsgaard (t.h.), der indstillede Eva Wille Bach til legatet - i øvrigt sammen med Rona Frank Munch, som bor i København, og også er fast deltager på skolen og blev tildelt legatet.

- Jeg vidste godt, at Louise Eltved Krogsgaard (lederen af Brønderslev Forfatterskole, red.) havde indstillet mig, men det er jo unge fra hele Danmark og indenfor alle former for kunst, der var indstillet, så jeg drømte ikke om at jeg kunne blive en af modtagerne, siger hun

Ren terapi at skrive

Eva Wille Bach har altid skrevet meget. I den hjemlige dagbog, lange, lange stile til skiftende lærere, masser af ord til skrivebordsskuffen og altså også i Brønderslev Forfatterskole-regi.

- Jeg skriver om alt det man tænker over, når man er 17 år - og jeg skriver i bussen, om aftenen og når jeg ellers har tid til det. Det er ren terapi for mig at skrive, siger Eva Wille Bach, som også får tid til at læse andres tekster - og nævner forfatteren Jonas Eike som sin yndlings af slagsen.

- Og så kan jeg godt lidt at få folk til at føle noget, når de læser noget af det, jeg har skrevet, siger hun.

Nettet giver nye muligheder

Nogle forfattere in spe ville få lidt nervøse tics ved tanken om, at rigtig mange mennesker bruger mere og mere tid på internettet og små mobilskærme. Men ikke Eva Wille Bach.

- Der er måske nok færre, der læser bøger, men altså ... der har været litteratur i over 1000 år. Og nettet giver masser at nye muligheder på alle mulige platforme - story-tellingen vokser kontant i øjeblikket, siger hun.

Legatet fra den fornemme fond har ikke gjort skrivelysten mindre, ligesom den unge forfatterspires drøm om at kunne leve af skriveriet er blevet større. Og eftersom Brønderslev tidligere har lagt barndom til succesfulde forfattere som bl.a. Jussi Adler Olsen og Hanne Vibeke Holst, ja, så er det bare med at klø på. Hvilket Eva Wille Bach gør efter bedste evne.