19-årig hoppede op på politibil - smadrede forruden

HJALLERUP:En ung mand på bare 19 år får sig formentlig en plet på sin straffeattest, når han på et senere tidspunkt skal stå til regnskab for et hærværk begået på Hjallerup Marked lørdag.

- Vi har som sædvanligt haft patruljer til at rundere på markedet, og da en af patruljerne vender tilbage til deres patruljevogn, kan de konstatere, at forruden er knust, fortæller vagtchef Mads Hessellund.

Men via gode vidner på stedet lykkedes det ret hurtigt betjentene at finde ud af, at det sandsynligvis var en 19-årig mand, der havde begået hærværket.

- Den unge mand var hoppet op på kølerhjelmen på patruljebilen og havde derefter trampet på forruden, så den knustes, forklarer vagtchefen.

Betjentene fandt dog hurtigt ud af, hvor den 19-årige befandt sig, og han blev kortvarigt anholdt og sigtet for hærværket på politibilen.

- Den 19-årige erkendte overfor betjentene, at det var ham, der var hoppet op på politibilen og havde begået hærværket. Så der kommer et retsligt efterspil i sagen, lyder det fra Mads Hessellund.

Der foreligger intet om den unge mands motiv til at have set sig sur på politibilen, men mon ikke der har været lidt - eller mere - alkohol med i spillet.