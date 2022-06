200.000 mennesker på en markedsplads skaber gnidninger  - det noterede politiet

HJALLERUP:Bland mere end 200.000 forventningsfulde mennesker med godt vejr og rigelige mængder alkohol, og så har du en cocktail, der kan give problemer.

Helt efter drejebogen stillede Nordjyllands Politi derfor med en "robust operativ politiindsats" til det første Hjallerup Marked i tre år.

- Vi er tilstrækkeligt til stede til at kunne håndtere, hvad der måtte opstå, fortæller vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, som dagen efter den sidste markedsdag læser højt fra ordensmagtens notesbog for de fire markedsdage.

På og omkring markedspladsen noterede Nordjyllands Politi fra torsdag til søndag to voldsepisoder, fem overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, 13 sager med narko, ét tyveri, en sag om spirituskørsel, to sager om narkokørsel, én overtrædelse af knivloven samt et mindre færdselsuheld uden personskade.

- Og så var der en episode med en 3-årig pige, som pludselig stod på skinnerne ved forlystelsen "Kålormen". Heldigvis fik en frivillig fat i hende og fjernet hende derfra, oplyser Kenneth Ginnerup.

Vicepolitiinspektøren lægger ikke skjul på, at markedet var imødeset med nogen spænding hos Nordjyllands Politi efter to års coronanedlukning.

- Det er vigtigt at understrege, at én lovovertrædelse er én for meget, og vi er meget trætte af de to voldsepisoder. Men vi har noteret mindre, end vi havde regnet med. Når så mange mennesker er samlet, og mange også er fulde, så opstår der friktion. Det er også derfor, vi er til stede. Vores indsats handler meget om tryghed og synlighed. Set i det lys er vi ganske godt tilfreds, konstaterer Kenneth Ginnerup.