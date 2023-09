21-årig nordjyde skal hædres i Den Sorte Diamant

21-årige Magnus Tygesen fra Jerslev er trods sin unge alder både klejnsmed og virksomhedsejer - og nu er han så også modtager af ML-prisen, der hædrer særligt talentfulde nyudlærte svende. Prisen bliver overrakt i dag - fredag 29. september - ved en begivenhed i Den Sorte Diamant i København.

- Man er jo lidt stolt, når man får sådan en pris. Det er jo ikke bare svendeprøven, men også andre ting man er vurderet på, siger Magnus Tygesen.

Udtalelsen kommer i en pressemeddelelse fra "TEKNIQ Arbejdsgiverne", der står bag prisen sammen med Dansk Metal og Dansk Industri. Prisen skal medvirke til at få talenterne i metalindustrien frem i lyset til inspiration for alle andre.

- Meningen er at kaste noget velfortjent stjernestøv på de mange dygtige talenter, som vores medlemsvirksomheder er med til at uddanne. De kan forhåbentlig være med til at inspirere andre til at blive faglært. Samfundet og virksomhederne har hårdt brug dem, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der organiserer virksomheder i det tekniske erhvervsliv.

Åbnede virksomhed som 18-årig

Som 18-årig lærling købte Magnus Tygesen en ejendom med værksted og åbnede Tygesen Smedie- og Maskinservice - i fritiden. Med svendebrevet i hånden fra Ørum Smeden er Magnus Tygesen blevet fuldtidsansat i egen virksomhed. Og nu modtager han så ML-prisen for sit svendestykke.

- Egentlig ville jeg have været landmand - eller måske eje en maskinstation. Men det er der jo ikke penge i. Så gik jeg i lære som smed og lavede mit eget firma. Man kan nå en del arbejde fra fyraften til klokken ti eller elleve om aftenen - og selvfølgelig lørdag og søndag, siger Magnus Tygesen.

Han er endnu ene mand i Tygesen Smedie- og Maskinservice. Drømmen er efterhånden at få ansat et par mand. Det kan måske også give den unge nordjyde lidt mere fritid.

Værkføreren fra hans tidligere læreplads, Ørum Smeden nær Tårs, har også taget turen til København for at hylde sin tidligere lærling.

- Vi er stolte over ham - og har glædet os over at have ham som kollega, hvor han spreder godt humør og altid har haft en frisk bemærkning i hverdagen, siger Bo Toft, værkfører hos Ørum Smeden.

Magnus Tygesen fik i øvrigt et 12-tal ved svendeprøven på EUC Nord. Det fik han for at bygge en ”Power Rake” - en maskine der kan rette jord og muld af eksempelvis til græsplæner.

