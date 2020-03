23-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for hjemmerøveri

VENDSYSSEL:En 23-årig mand blev i dag i et lukket grundlovsforhør ved retten i Hjørring varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for et hjemmerøveri, begået i det østlige Vendsyssel.

Manden, der nægter sig skyldig, blev fremstillet for røveri og grov vold, lyder det fra anklager Louise Watson.