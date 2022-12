23-årige Jamie nyder at være sammen med ældre på plejehjem: Jeg har alt at lære af dem

BRØNDERSLEV:For omkring ti år siden skete der noget, der gjorde et stort indtryk på den dengang 13-årige Jamie Voldby fra Brønderslev. Hans oldemor, som boede på plejehjem, døde.

- Min oldemor, som også var dement, døde af alderdom og sygdom. Hun havde ikke spist sin mad i flere dage. Når man ikke spiser, kan man ikke fortsætte. Så dør man, fortæller Jamie Voldby.

Han husker, at det satte nogle tanker om ældres forhold i gang hos ham.

- Det slog klik. Det var også derfor, jeg gik ind i politik, fortæller Jamie Voldby, der allerede som 18-årig stillede op til regionsrådsvalget.

Fra den dag var et stort engagement i ældre født.

Det sker aldrig

Den i dag 23-årige Jamie Voldby brænder for ældre mennesker - så meget, at han slog til, da det i corona-tiden blev besluttet, at de kommunale plejehjem skulle have bestyrelser.

- Da jeg hørte, at man skulle lave de her bestyrelser, skyndte jeg mig at finde en pjece om det. Mit fokus var demensplejehjem, da jeg selv er demensven, fortæller Jamie Voldby, der fandt det oplagt at kontakte Plejecentret Valdemarsgade, som er et plejehjem for demente i Brønderslev.

- Så ringede jeg til Lene og sagde, at jeg var en ung fyr, der har haft meget med plejehjem at gøre, fortæller Jamie Voldby.

Lene, det er Lene Weibel Winther, der er plejecenterleder på Valdemarsgade, hvor 32 ældre bor. Det er ikke hver dag, at hun får et opkald fra en ung, der vil engagere sig i de ældre. Langt fra.

23-årige Jamie Voldby ringede til plejecenterleder Lene Weibel Winther, da han hørte, at der skulle laves en bestyrelse.

- Det sker aldrig. Så vi blev enige om at mødes, så vi kunne snakke om, hvad rollen var, husker Lene Weibel Winther, der opsummerer:

- Det er meget usædvanligt. Han har et helt usædvanligt engagement.

Jamie Voldby mener, at de unge kan have stor glæde af at være sammen med ældre.

Jamie Voldby oplever, at det er givende at være sammen med ældre mennesker, der har en erfaring, som unge ikke har.

- Derfor har jeg alt at lære af dem, mener Jamie Voldby, der ville ønske, at der var mere kontakt mellem unge og ældre generelt set.

Selv har han været besøgsven på plejehjem, siden han var 13 år.

- Jeg er besøgsven hos en, som jeg spiller skak med, fortæller Jamie Voldby.

Eneste under 50

Lene Weibel Winther var glad for at kunne få en ung person med i bestyrelsen.

- Det er godt at få andre øjne på udefra, mener hun.

Jamie Voldby kan ikke lide ordet plejecenter - han foretrækker plejehjem, for de ældre bor der jo.

- Jeg er vel den eneste under 50 år, smiler Jamie Voldby, der i øvrigt ikke bryder sig om ordet "plejecenter" - men foretrækker plejehjem.

- Det er folk, der bor her og lever her, til de ikke kan mere, understreger han.

Stimulerende sansehave

Jamie Voldby har i sit bestyrelsesarbejde været engageret i en sansehave, som er blevet anlagt på plejehjemmet. Her har han budt ind med sin viden om krydderurter og planter.

- De ældre kommer ud at dufte til lavendel og timian. Lige pludselig er de, hvor de var som ung i køkkenet eller i marken, forklarer Jamie Voldby.

Jamie Voldby og Lene Weibel Winther. Foto: Martin Damgård

- Det stimulerer deres sanser, supplerer Lene Weibel Winther, der oplever, at de ældre plukker frugt, som de har været vant til tidligere i deres liv.

Mange af beboerne har selv haft have, og pårørende kan tage den ældre med ud i sansehaven, som også byder på rislende vand og et område med strandsand.

Gør en forskel

På plejehjemmet oplever Jamie Voldby, at han kan gøre en forskel. Og han glæder sig, når de ældre får en god oplevelse - fx har der for nylig været en flok ældre, der tog afsted på tur til Skulpturparken i Blokhus.

- Det er så fedt, smiler han.

For nylig fik Valdemarsgade resultatet af en tilsynsrapport, og Jamie Voldby melder om, at den gav plejehjemmet en rigtig god bedømmelse.

- Det er fantastisk, siger han.