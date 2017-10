25 år med floorball i byen

BRØNDERSLEV: Lørdag markerer Brønderslev Floorball Club, at det er 25 år siden, klubben blev stiftet.

- Vores klub var blandt de første i landet. Floorballspillet havde først et-år tidligere gjort sit indtog i Danmark, fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

Initiativtagere var en flok unge entusiaster der havde set det nye spil komme fra Sverige og som kunne se mulighederne for et spil af den type i netop Brønderslev. Gruppen bestod blandt andre af Henrik Dahl Nielsen, Brian Andersen Balle, Morten Henningsen med flere.

- Dengang var daværende Café Chris samlingspunktet for ungdommen i Brønderslev - også for den voksende gruppe af floorballspillere. På samme tid var der dukket en ny trend op i nattelivet, Galiano shots, også kaldet Hot Shots, den kom hurtigt til at blive et tillægsnavn til klubben, som kom til at hedde Brønderslev Floorball Club - Hot Shots.

Allerede i sæson 1993-94 vandt klubben den førstebronzemedalje. Herefter fulgte bronze i 1995-96, sølv i1996-97, Bronze i 1997-98 og endelig sølv i 2000-01. Herefter fulgte en periode på fire år uden medaljehøst, men i 2005-06 vendte det igen med både pokalguld og sølv ved DM og så gik det rask de kommende år med tre gange pokalguld, seks gange DM-sølv og én gange DM-bronze før det endelig lykkedes med en gylden sæson 2015-16, med DM guld, Pokalguld og årets Nordjyske Idrætspris, det vat stort.

Alt i alt er det i den tid klubben har eksisteret blevet til én DM-guldmedalje, ni gange DM-sølv, fem gange DM-bronze og fem gange pokalguld.

I de seneste 12 sæsoner er det alene blevet til én DM-guldmedalje, syv DM-sølv, to DM-bronze samt fem pokalguld.

I 2009 besluttede den daværende bestyrelse at fokusere på oprettelsen af en ungdomsafdeling. Det er lykkedes godt, og i dag har klubben hold i U9, U11, U15, U17 og U20-rækkerne samt en stor og velfungerende Kidz Floorball afdeling med børn fra 3 til 7 år.

Jeppe Bisgaard ser store talenter på blandt andet U17 og U20-holdet. For tiden spiller 15-årige Oliver Frost på eliteholdet.

Klubben er for tiden uden træner, og indtil der findes en træner, står Johan Upström og Nikolai Knøsen for træningen.

- Vi arbejder på højtryk for at finde en træner, siger Jeppe Bisgaard.

At der satses på ungdommen er ansættelsen af Valentin Schmid for U15 og U17 et eksempel på.

- På ungdomssiden har vi det problem, at mange unge tager på efterskole, og kun kan spille i weekenderne.

Sidste skud på stammen er et 60+mix hold, der under mottoet" Bevæg dig for livet" mødes hver tirsdag formiddag til både floorball og hygge.

- Desværre har klubben ikke noget damehold for øjeblikket, men der arbejdes ihærdigt med at få sammensat et pigehold så vi af den vej forhåbentligt får et damehold på et tidspunkt, fortæller Jeppe Bisgaard.

- Fremadrettet vil vi gerne etablere en firmaturnering, en familie- turnering og eventuelt en gadeturnering. Det kommer når vi har kræfterne til det.

Lørdag klokken 12-13.30 holder klubben jubilæumsreception i Brønderslev Hallen

- Her håber vi at se rigtigt mange af dem, der i løbet af de sidste 25 år har haft kontakt til klubben under en eller anden form. Alle fremmødte får gratis adgang til herreelitekampen kl. 14 mellem BFC og Copenhagen.

Som et helt nyt forsøg er der fællesspisning efter herreelitekampen klokken 17.30 både for voksne og børn

- Vi håber på at rigtigt mange vil deltage. Der er tilmelding på klubbens facebookside.

Klubbens nuværende bestyrelse består foruden af formand Jeppe Bisgaard, Mette Frost, Pia Susanne Nielsen, Marianne Bisgaard og Bjørn Strandos. Arbejdende suppleanter er Kurt Lykke og Peter Vittrup, der deltager i bestyrelsesmøderne.

Jeppe Bisgaard har været formand siden 2006, hvor han trådt til, da klubben pludselig stod uden formand.