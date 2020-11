25-årig mand fra Brønderslev truede ekskæreste på livet

HJØRRING:En 25-årig mand skal i hvert fald tilbringe de næste fire uger bag tremmer. Det står klart efter han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring.

Her er han sigtet for, at have truet sin ekskæreste, som også er fra Brønderslev, på livet på sociale medier og for ulovlig våbenbesiddelse.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Den 25-årige blev anholdt onsdag formiddag i Aalborg.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre - det er derfor uvist, hvordan den 25-årige forholder sig til sigtelserne.

NORDJYSKE følger sagen.