29-årig stukket ned med kniv: To kvinder varetægtsfængslet for drabsforsøg

DRONNINGLUND:En 26-årig og en 32-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i tre uger ved Retten i Hjørring, sigtet for drabsforsøg på en 29-årig mand.

Episoden skete natten til mandag på en adresse på Præstbrovej ved Dronninglund, hvor den 29-årige blev stukket flere gange med kniv, og på et tidspunkt var i livsfare.

Ifølge sigtelsen blev manden blandt andet stukket i siden. Et af stikkene ramte mandens nyre, der efterfølgende måtte fjernes under operation.

Han er nu uden for livsfare.

Erkender knivstik i selvforsvar

Ud over de to sigtede kvinder leder politiet stadig efter en 36-årig mand, som man mener er medgerningsmand til knivstikkeriet. Derfor blev grundlovsforhøret også holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Inden dørene blev lukket, forhold de to kvinder sig til sigtelserne mod dem.

De nægtede sig begge skyldig i drabsforsøg, men den 26-årige kvinde erkendte, at hun havde stukket manden en eller to gange med en kniv, men at det var sket i nødværge - altså selvforsvar.

Kvindens forsvarer Jens Christian Christensen gjorde også anklageren opmærksom på, at den 26-årige hurtigst muligt skal undersøges grundigt for blå mærker og andre skader.

Den 26-årige afviste samtidig, at den anden kvinde og den 36-årige mand, der fortsat er på fri fod, havde noget med knivstikkeriet at gøre.

Ingen af kvinderne ønskede at udtale sig i grundlovsforhøret, og det blev derfor varetægtsfængslet på baggrund af de beviser, som anklagemyndigheden fremlagde i retten, forklarer anklager Mathias Andersen.

Motiv ukendt

Politiet blev kaldt ud til adressen omkring klokken 06.30 mandag morgen. Omkring tre timer senere blev den 26-årige anholdt tæt på gerningsstedet.

Den 32-årige blev anholdt yderligere et par timer senere.

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke ønsket at komme nærmere ind på relationerne mellem de sigtede og den 29-årige mand, der blev stukket, ligesom politiet heller ikke vil udtale sig om et eventuelt motiv.