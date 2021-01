29-årig mand sigtes for at voldtage 15-årig pige

JERSLEV/HJØRRING:En 29-årig mand bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for at have voldtaget en 15-årig pige.

Pigen har efterfølgende anmeldt voldtægten, der - ifølge pigens oplysninger - skulle være sket på en adresse i Jerslevområdet ved 02.30-tiden nytårsnat.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Sagen er overgivet til videre efterforskning, og vagtchefen kan derfor ikke give yderligere oplysninger om pigens forklaring, eller om, hvordan den 29-årige forholder sig til sigtelsen.