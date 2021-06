29-årig voldtog bevidstløs pige - nu er han dømt

VENDSYSSEL:En 29-årig mand fra Østjylland blev mandag ved Retten i Hjørring idømt halvandet års fængsel for at have voldtaget en 15-årig pige i Vendsyssel.

Manden nægtede sig skyldig og overvejer nu, om han vil anke dommen. Desuden har han kæret afgørelsen om, at han fortsat skal siddevaretægtsfængslet, oplyser anklager Mette Bendix fra Nordjyllands Politi.

Manden blev dømt for at have voldtaget den 15-årige pige i et hus i en mindre by i Brønderslev Kommune.

Det skulle være sket 1. januar i år kun få timer efter nytårsaften. Ifølge dommen havde den 29-årige haft samleje med pigen, mens hun var bevidstløs efter at have drukket alkohol. Hun kunne derfor ikke modsætte sig samlejet, fremgår det af anklageskriftet.

Retten i Hjørring har tidligere fundet manden skyldig, men der manglede yderligere oplysninger i sagen, inden straffen blev fastsat. Og dommen lød altså på halvandet års ubetinget fængsel.