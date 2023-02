29 centimeter udløser gigantisk frustration - og et klagebrev til statslig myndighed

Det var med stor skuffelse, at vi fik besked om, at den problematiske perron på Brønderslev Banegård bliver udskudt endnu et år til 2025.

I alt for mange år har togrejsende hoppet 29 centimeter for at komme op i / ned af toget. Det er en stor udfordring – særligt for ældre og gangbesværede.

Vi anerkender, at der er travlhed i byggebranchen, og at det kan være vanskeligt at finde folk til at udføre arbejdet, men at projektet skal forsinkes næsten to år er for os uforståeligt. Banedanmark siger, at der er for få, der byder på deres anlægsarbejder.

Vi foreslår, at man laver udbuddet igen, så skal vi nok tage kontakt til det nordjyske erhvervsliv, så der kan komme brugbare bud. Det kan også undre os, at man tilsyneladende godt kan finde den nødvendige arbejdskraft i Hjørring og Aalborg, hvor arbejdet med stationerne fortsætter.

Den langsommelige udbedring af perronen gør ikke borgernes lyst til at bruge offentlig trafik større.

Hvis intet andet er muligt, forventer vi, at der bliver lavet en midlertidig løsning fra Banedanmarks side, således at borgere i Brønderslev og pendlere sikkert kan stige på og af toget i byen.

Vi er altid klar til en dialog om både udbud og/eller en midlertidig løsning og gerne i samarbejde med Nordjyske Jernbaner.