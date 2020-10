31-årig amok på landevej: Vinkede bil ind til siden og overfaldt føreren

BRØNDERSLEV:En 31-årig mand er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til den 28. oktober. Ved grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre tog Retten i Hjørring stilling til en stribe af sigtelser, som manden samlede sammen efter en dramatisk episode onsdag morgen.

Omkring klokken 06 kørte den 31-årige mand sammen med en 23-årig kvinde i bil på Serritslevvej ved Brønderslev. På et tidspunkt parkerede de bilen, og af ukendte årsager forsøgte de at standse en anden bil.

Det lykkedes, men da den anden bil ville holde ind til siden, strejfede det ene sidespejl den 23-årige kvinde, og det fik den 31-årige op i det røde felt, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Den 31-årige truede den mandlige fører af den anden bil på livet og slog ham i hovedet med knytnæve. Derefter forsøgte han at afpresse føreren for penge, som bod for at han havde ramt den 23-årige kvinde med sidespejlet.

I mellemtiden var der kommet en lastbil til stedet, og chaufføren holdt ind for at se, hvad der skete.

Men situationen var så ophidset, at både lastbilchaufføren og den anden mand stak af fra den 31-åriges vrede.

Det stoppede dog ikke her, for til sidst forsøgte den 31-årige at stjæle lastbilen. Det lykkedes dog ikke, og kort tid efter ankom politiet til stedet og fik anholdt både manden og kvinden.

Dermed opsamlede den 31-årige sigtelser for trusler, vold, afpresning og forsøg på brugstyveri. Derudover er han også sigtet for at køre i narko- og spirituspåvirket tilstand, oplyser Peter Skovbak.

Kvinden blev løsladt efter afhøring.

Retten i Hjørring varetægtsfængslede altså manden i fire uger, men han kærede afgørelsen til landsretten.