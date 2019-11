32-årig anholdt og sigtes: Havde flere tons ulovligt fyrværkeri

HALS/DRONNINGLUND:Mandag slog efterforskere fra Nordjyllands Politi til mod en adresse beliggende mellem Hals og Dronninglund. Her konfiskerede politiet 1.846,5 kilo ulovligt fyrværkeri.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fyrværkeriet var fordelt på 90 kasser, og der var tale om en netto mængde fyrværkeri på 260 kg ren krudt. Derfor måtte politiet have assistance fra Forsvaret i Holstebro i forbindelse med borttransporten af den store mængde fyrværkeri.

Ifølge politikommissær Casper Jacobsen skete ransagelsen på baggrund af et tip.

- Den 32-årige mand, der opholdt sig på adressen, er nu sigtet for at overtræde fyrværkerilovgivningen. Manden erkender forholdet, siger politikommissæren i pressemeddelelsen.

Farlighedserklæring skal indhentes

Efterforskerne fra Nordjyllands Politi er i øjeblikket i færd med at undersøge, hvor fyrværkeriet stammer fra. Nordjyllands Politi oplyser, at det formentlig er fra Tyskland.

Desuden skal politiet skal have indhentet en såkaldt farlighedserklæring.

Denne erklæring skal, forklarer politikommissær Casper Jacobsen, danne grundlag for den endelige sanktion i sagen, idet farlighedserklæringen oplyser nærmere om netop farligheden af den opbevarede mængde krudt i forhold til område, hvor den har været opbevaret. Herudover også skade det ville have gjort, hvis der for eksempel var opstået en brand, eller hvis krudtet var gået af.

Hvis der kunne have været indtrådt fare for mennesker og bygninger i nærheden kan det betyde, at den 32-årige også sigtes for overtrædelse af straffeloven.