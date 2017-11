35 år med musik

BRØNDERSLEV: De indrømmer det gerne: Vi er nogle drengerøve. Og de forstår at lave fest. Det er Hoop, der er tale om. Henrik Nellemann, Ole Møller, Ole Saabye og Per Møller - navnet er sammensat af de fires forbogstaver.

Selv kalder de sig Byens Fedeste Orkester - og de kan vel ret beset som årene går tilføje, at de også er det ældste.

- Vores slogan har jo ikke noget med musikken at gøre. Vi er nok det eneste orkester, der er tungere end vores grej, griner Per Møller med henvisning til, at gutterne med årene har oparbejdet en overbevisende kampvægt.

Et er sikkert - firkløveret er i ordets bedste betydning sværvægtere på balscenerne i landsdelen. De har slået tonen an til utallige firmafester, markeder, idrætsforeningsballer og halballer - hovedparten i Nordjylland. Og mange gæster har sandet, at det er svært eller rettere umuligt at bevare pessimismen, når HOOP’erne slår sig løs på scenen.

Da bandet toppede, bød året på 35 arrangementer. Men musikerne har været enige om, at trappe ned med alderen.

Hermed får de deres musikalske og festlige behov dækket - og hermed synes de stadig, det er skægt at gå på scenen.

- Vi har aldrig spillet rigtig meget - vi spiller fordi det er skægt. Og det skal det være, siger Ole Møller.

- Når vi tager hjemmefra kan vi godt sige: Øv, vi gider ikke rigtig i dag. Men når vi nærmere os, lugter vi savsmuldet i manegen.

HOOP’erne spiller og synger først og fremmest, fordi de kan li’ det - og tydeligvis, fordi de harmonere supergodt sammen.

Og det kan godt være, at HOOP rent musikalsk bevæger sig på gennemsnittet for balorkestre - men bandet er særdeles godt syngende - måske endog blandt de bedste.

Denne aften er de fire lokale drenge i fuld sving med at øve i kælderen hos Henrik Nellemann. Her er pladsen trang.

- Men vi er jo vant til at være meget sammen, udbryder de med et smil.

De fire mænd har netop holdt fyraften fra fuldtids arbejde.

At det lige blev de fire, der fandt sammen om musikken, beror som så meget andet i tilværelsen på tilfældighedernes spil. De kendte hinanden fra fodboldbanen, skolen - og fra det lokale musikunivers. Og HOOP’s første offentlige optræden var til et julebal på Hotel Phønix.

Repertoiret spænder vidt - og nye numre føjes hele tiden til. Og gerne de numre, som «vi alle sammen kender«.

- Vi laver de numre, som vi synes passer til instrumenteringen. Og vi vil gerne spille numre, hvor vi kan få lov at synge meget. Det er ikke sikkert, vi er skidedygtige musiske - men vi kan lave en fest med sjov og ballade. Vi er gode til at lave en god stemning. Og når publikum er med os, så bliver det rigtig sjovt, tilføjer Henrik Nellemann.

Hvor mange år HOOP bliver ved, har Ole Saaby følgende bud på:

- Indtil vi ikke gider mere. Vi har holdt hinanden ud i 35 år - men vi kan jo ikke undvære det alligevel.

Støtteforeningen for Nordjyllands Idrætshøjskole fejrer Hoops jubilæum lørdag 11. november på Nordjyllands Idrætshøjskole.