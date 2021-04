38-årig filmede købesex - og delte ud af det på nettet

HJØRRING:60 dages ubetinget fængsel og en tortgodtgørelse på 40.000 kr..

Det er den pris, samfundet har dømt en 38-årig mand fra Brønderslev Kommune til at betale, efter at han filmede, at han havde sex med en prostitueret - og efterfølgende delte fire pornografiske videooptagelser fra sin profil på en internetside.

Det oplyser anklager Mathias Nysum Pedersen fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Dommen faldt ved Retten i Hjørring, hvor den 38-årige var tiltalt for brud på straffelovens § 264, der handler uberettiget videregivelse af private videoer under særligt skærpende omstændigheder, samt straffelovens § 232, som handler om blufærdighedskrænkelse.