Forbrændt mand anholdt på sygehus - politiet sigter ham for at have sat ild til bygning

JERSLEV:En 39-årig mand bliver torsdag fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for at have sat ild til et hus på Konvalvej i Jerslev onsdag aften.

Manden bliver muligvis fremstillet in absentia, da han er indlagt til behandling for forbrændingsskader.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Branden i huset på Konvalvej startede onsdag aften omkring klokken 22. Huset er ubeboet, men de indledende undersøgelser på stedet vakte politiets mistanke om, at branden kunne være påsat.

Torsdag kl. 02.15 blev den 39-årig mand så anholdt på sygehuset, hvor han var indlagt med forbrændingsskader, fortæller politikommissær Carsten Starszek, Nordjyllands Politi.

I forbindelse med sagen foretog politiet tidligt torsdag morgen en ransagning af en bil, der holdt parkeret på Circle K tanken på Hadsundvej i Aalborg.

Det bekræfter Carsten Starszek, der dog ikke ønsker er komme nærmere ind på detaljerne i sagen.