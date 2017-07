40 år med Dronninglund Cup

DRONNINGLUND: Der bliver rekord-tilslutning til Dronninglund Cup, der afvikles fra mandag 10. til lørdag 15. juli.

- Vi har et par enkelte gange lige nået de 200 hold, men i år er vi nået op på 241 (104 drengehold og 137 pigehold), fortæller en tilfreds Christian Bager fra Koordinationsudvalget.

Ifølge Christian Bager betyder det, at der med stamspillere, reservespillere, holdledere, trænere med mere, ventes 3.500 til Dronninglund i de dage.

Deltagerne kommer fra 15 forskellige nationer, hvor de mest eksotiske er Bangladesh, Brasilien, Chile, Indien og Taiwan.

Som en ny nation i år er Island, der efterhånden må være kommet ovenpå økonomisk igen. Antallet er en anelse færre end sædvanligt. Der kommer ingen spillere fra Egypten, Bahrain eller Kuwait, hvilke nationer ellers tidligere har været flittige deltagere tidligere.

- Årsagen til, at disse lande har svigtet i år, kender vi faktisk ikke, fortæller Christian Bager.

Danske hold er efterhånden blevet flittige gæster (69 hold), efterfulgt af Tyskland (44), Frankrig (39, hvilket er en stor stigning i forhold til tidligere) og Norge (37, hvor der de senere år er kommet færre deltagere).

- De lokale hold bor naturligvis hjemme, mens alle andre er indkvarteret i Dronninglund og Hjallerup på de lokale skoler (folkeskoler, gymnasium og efterskole), og vi har kun få ekstra overnatningslokaler.

I øvrigt plejer en del nordmænd nærmest at arrangere "ture" til Danmark for spillere og forældre. Det vil sige spillere og ledere lejer sig ind i spejderhytter, mens forældre og øvrige pårørende lejer feriehuse og lignende. Desuden er alle hoteller og B&Bs typisk udlejede i cup-igen (uge 27).

Koordinationsgruppen, der består af Simon Aagaard, Christen Bager, Ingolf Pedersen og Torben Pedersen, arbejder hele året og samler trådene m.m., mens de frivillige først træder til senere. Der findes en del undergrupper, som i forskelligt omfang er selvstyrende, f.eks. "Indkvarteringsgruppen" og "Turneringsledelsen", der først for alvor træder til, når de sidste tilmeldinger er i hus. Så kan man lave indkvarteringsplan og inddele holdene efter køn og aldersgrupper.

Først i de sidste dage op til selve "Cuppen" (ca. fra 5. og 6. juli) træder flere hjælpere til med opkridtning af baner, klargøring af indkvarteringssteder (madrasser, dyner, puder og sengetøj. Hvis deltagerne ønsker det, må de gerne medbringe deres eget udstyr. Bespisningssteder skal ligeledes gøres klar med borde, stole, tallerken og øvrige service.

Der er informationsbod på Dronninglund Skole, som er hovedkvarter. Her skkal også klargøres med skranke, computere, nøgler, informationsmateriale m.m. Det meste arbejde foregår således i weekenden op til selve cuppen.

Endelig træder sidste medhjælpere til, når deltagerne skal bespises i Hjallerup (kun morgenmad) samt i Dronninglund (på gymnasiet med morgenmad, frokost og aftensmad).

I år skal ca. 2.500 bespises. Så der skal nogle tallerkner, knive og gafler til. Selve lokalt leveres fra Møllehuset i Asaa som har rekordtravlt, men som altid leveres maden, så kvaliteten er i top. Her skal også tages hensyn til forskellige religioner og deres traditioner, vegetarer og folk med især glutenallergi.

- Når det hele er overstået, skal der ryddes op overalt - både ude og inde - og her skal også bruges en del medhjælpere.

Nogle er selvfølgelig flittigere til at træde hjælpende til end andre, men der er samlet set tale om en bruttostyrke på 250 medhjælpere. Der skal jo også være vagt om natten, hvor vi i øvrigt har et hold erfarne nattevagter, der er godt assisteret af professionel hjælp fra G4S. Hele stævnet er jo alkoholfrit, da der er tale om et ungdomsstævne, og det er vigtigt, at vi fastholder denne linje.

- Som noget nyt i år, hvor vi holder 40 års jubilæum, har vi lavet om på vores åbningsceremoni. Vi starter med en slags "mini-åbning" i Dronninglund-Hallerne, hvorefter der er åbningskampe for drenge og piger i den ældste aldersgruppe.

Derefter rykker vi ud på stadion, hvor alle deltagere samles til den officielle åbning, hvorefter der kommer en gigantisk overraskelse, idet der kommer en verdenskendt kunstner.

Fra Dronninglund Cuppens side vil man ikke røbe, hvem det er. Det skal være en overraskelse.