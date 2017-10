40 bud på Efterårskunst

Efterårskunst 2017 i Jerslev holdes lørdag 21. og søndag 22. oktober fra klokken 10 til klokken 17.

Åbningen af den 31. udstilling foretages i år af borgmester Mikael Klitgaard lørdag klokken 11.30

Årets plakat er lavet af Marlene Korsgaard, Jerslev.

- Vi håber som sædvanligt på rigtigt mange besøgende, siger formand for Jerslev Borgerforening, Kurt Bering

Det er efterår. Tid til traveture i varmt tøj, stearinlys og hygge indendørs. Tid til at tage en tur til Jerslev i efterårsferien og se på kunst

- Vi syntes sidste år var en succes da vi fik samlet vores

udstilling. Derfor åbner vi igen i år en udstilling hvor kunsten og cafeen er at finde i den store hal, og foreningerne præsenterer deres ting i den nye Spar-V hal.

- Vi har i år 40 kunstnere med, med en lige så stor alsidighed, som er varemærket for Efterårskunst i Jerslev. Der er i år 15 nye udstillere.

- Kunstnerne er til stede under hele udstillingen, så der er mulighed for at få en snak om værkerne eller gå rundt og nyde de mange indtryk, og tage en pause med en kop kaffe fra caféen og måske et stykke af vores berømte lagkage.

- Vi er taknemmelig for den store imødekommenhed, der er omkring udstillingen.

Kurt Bering roser de mange frivillige, der sætter vægge op og tager dem ned igen, laver kaffe, lagkage og andet godt og i det hele taget ermed til at sætte de gode rammer udstillingen.

Efterårskunst er arrangeret af Jerslev Borgerforening.

Der er 40 udstiller, hvoraf 15 er nye, på årets efterkunst 2017 i Jerslev

Bronze: Bent Andersen Brovst. Ny udstiller.

Malerier: Gitte Cittrup Viby J. Ny udstiller.

Skulpturer: Anne Marie Gaarden Hjørring. Ny udstiller.

Design: Sofie Hemmert-Lund Dronninglund, Ny udstiller

Malerier: Finn Jacobsen,Sæby. Ny udstiller.

Malerier: Kjeld Jørgen Jensen, Hobro. Ny udstiller.

Porcelæn og malerier: Louise Maagaard, Hadsund. Ny udstiller.

Malerier: Linnea Friberg Nielsen Aalborg. Ny udstiller.

Malerier: Steen Nørgaard, Mariager. Ny udstiller

Sten og bronze skulpturer: John Konrup Pedersen, Hjørring. Ny udstiller.

Malerier: Janni Dalsager Pihl, Hjørring. Ny udstiller

Ravsmykker: Andreas og Beate Wörner, Hjørring. Ny udstiller

Keramik: Lise Riemer, Brønderslev. Ny Udstiller

Malerier: Per Steffensen, Hjallerup. Ny udstiller

Keramik: Birgitte Weiergang Vrå. Ny udstiller.

Malerier: Majbritt Biegel, Vodskov.

Malerier: Poul Christensen, Brovst.

Glaskunst: Lisbeth Vorre Damhus, Sindal.

Malerier: Preben Frydkjær, Hjørring.

Stenskulpturer: Leif Grønhøj, Hals.

Malerier: Morten Gaarden, Løkken.

Moseeg: Ole Jespersgaard, Ø. Brønderslev.

Glaskunst: Gabriella Jørgensen, Hjørring.

Pileflet: Mona Kjær, Jerslev.

Malerier: Marlene Korsgaard, Jerslev.

Malerier: Ilse Larsen, Sæby.

Malerier og keramik: Per Vestergaard-Nissen, Vrå.

Malerier: Johanne Pallisgaard, Gandrup.

Smykker: Karen Riis og Alette Nørgaard, Hirtshals .

Fotografi: Benny Rytter, Jerslev.

Malerier :Ulla Severinsen, Strandby.

Malerier: Peter Smalbro, Hjallerup.

Jern- og bronzeskulpturer: Pia Storm, Gislev.

Akvarel: Emma Katrine Lyng Svensson, Jerslev.

Malerier: Allan H. Sørensen, Tårs.

Malerier: Henning Sørensen, Hals.

Filt - beklædning: Bente Ravn Toft, Hallund.

Billedsyning: Birgith Villadsen, Thyholm.

Smykker: Anne-Mette og Marie Weinreich, Nørresundby.

Stentøjskeramik: Ulla Aaen og Henrik Nielsen, Blokhus

Jerslev Egnsmindesamling, Husflidsforening og Jerslev Fotoklub har udstilling i SparV hallen.

Egnsmindesamlingens tema er kirkehistorie med udgangspunkt i Luthers 500-års jubilæum. Sognets kirker indgår i dette tema.