41-årig gav sin kæreste kraniebrud med et bordben - nu sigtes han igen

BRØNDERSLEV:En nu 41-årig mand blev i april 2020 idømt ti måneders fængsel for i januar at have slået sin på det tidspunkt 58-årige kæreste så hårdt i hovedet med et bordben, at hun fik kraniebrud.

26. september blev han prøveløsladt, og nu har Nordjyllands Politi modtaget en anmeldelse om, at han igen har begået vold mod sin kæreste.

- Det skulle været sket 2. oktober, og er altså sket i prøvetiden, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn.

Som sidst er volden angiveligt sket i parrets hjem i Brønderslev.

- Denne gang sigtes han ikke som sidst for grov vold, men for almindelig vold. Der er dog tale om gentagelsestilfælde, fortæller anklager Torben Kaufmann, Nordjyllands Politi.

Den 41-årige mand er anholdt og fremstilles i et grundlovsforhør torsdag klokken 10 ved Retten i Hjørring. Ifølge anklageren har den 41-årige erkendt de faktiske omstændigheder.

Torben Kaufmann forklarer, at anklagemyndigheden om muligt vil gå efter en straksdom - altså hvor den sigtede vil modtage dommen i umiddelbar forlængelse af grundlovsforhøret.