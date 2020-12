43-årig mand skyldig i knivstikkeri: 29-årig løb selv ind i kniven

TYLSTRUP:1. juli 2020 kom to mænd i klammeri på et bosted i Tylstrup. En 43-årig mand trak en kniv og stak en 29-årig mand i maven og højre skulder. De to kendte hinanden fra bostedet.

Episoden resulterede i en tiltale, og den 43-årige mand blev fundet skyldig, da retssagen fandt sted ved Retten i Aalborg. Det oplyser senioranklager Torben Kauffmann Sørensen til NORDJYSKE.

- Vi ved ikke, hvorfor de var oppe at skændtes. Det er formentligt på grund af noget gæld, siger Torben Kauffmann Sørensen.

Manden nægtede sig skyldig i, at han med vilje stak den 29-årige.

- Han forklarede, at det var rigtigt nok, at han stak ham med en kniv, men at det var i forbindelse med, at de var oppe at slås - og på den måde løb han selv ind i kniven, siger senioranklageren.

Den 43-årige fik en behandlingsdom, og skal nu indskrives på psykiatrisk afdeling.