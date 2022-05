47-årig stukket i ryggen med kniv

ASAA:Uoverensstemmelser mellem to personer i nattelivet i Asaa førte natten til lørdag til et knivstikkeri, hvor en 47-årig mand i hast måtte køres på Aalborg Universitetshospital til behandling for et knivstik i ryggen.

- Det er selvfølgelig altid alvorligt, når nogen bliver stukket med kniv, men den 47-årige var ikke i livsfare. Han var i stabil tilstand under kørslen til skadestuen på hospitalet i Aalborg, oplyser politiassistent Emil Thomsen, der er faglig koordinator ved Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom lørdag klokken 00.54. Politiet havde hurtigt patruljer på stedet, og en 33-årig mand blev anholdt og sigtet for at være manden bag knivstikkeriet.

Juristerne ved Nordjyllands Politi har dog ikke vurderet, at knivstikkeriet var så alvorligt, at det skulle føre til et grundlovsforhør mod den 33-årige mand, der er løsladt igen efter afhøring hos politiet.

Begge de involverede i knivstikkeriet er fra lokalområdet.