50-årig ramt af skud: Fortsat ingen anholdt

BRØNDERSLEV:Der er fortsat ingen anholdte i skudsagen fra Brønderslev, hvor en 50-årig mand tirsdag aften omkring klokken 19.30 blev ramt af skud i skulderen.

Det fortæller politikommissær Henrik Staal, Nordjyllands Politi.

Politiet er tilbageholdende med informationer på nuværende tidspunkt, hvor man stadig er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

Henrik Staal understreger dog, at skudepisoden ikke er banderelateret.

- Og der er ikke grund til bekymring for den almindelige borger, siger politikommissæren.

Den 50-årige er uden for livsfare. Politiet søger fortsat vidner og tager imod oplysninger på telefon 114.

Hvad er det lige der sker?

Politiet rykkede talstærkt ud til Fasanvej, efter at have fået en anmeldelse om, at en mand var blevet skudt.

Det viste sig, at den 50-årige var blevet ramt af skud i skulderen. Skyderiet fandt sted i opgangen på adressen på Fasanvej.

At der pludselig var blå blink i gaden vakte en del opsigt i Boligforeningen Fredensbo, der har de røde etageejendomme på Fasanvej.

- Jeg kunne ikke selv se det, da jeg bor nede for enden, hvor jeg ikke har udsigt til det sted, hvor det skulle være sket. Men jeg blev ringet op af en vicevært, fortæller Bjarne Jørgensen, der er formand for Boligforeningen Fredensbo og selv har boet i den opgang, hvor der blev skudt.

- Man reagere da med et spørgsmål: "Hvad er det lige der sker?". Det er normalt et stille og roligt kvarter. Der er mange forskellige mennesker her, men det er ikke sådan, at der er uro som skænderier, vold og da slet ikke skyderi, siger han.

Boligformanden har kun hørt om sagen i radio og læst om sagen i avisen. Han har kontaktet boligforeningens administrationskontor, der også kun har hørt om sagen fra foreningens viceværter og medierne.

- Jeg håber da, at vi hører fra politiet på et tidspunkt, for vi bliver da lidt usikre og vil gerne vide mere, når der pludselig bliver skudt i det område, hvor man bor, siger Bjarne Jørgensen.