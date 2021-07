54-årig sigtes for drab på sin mor

BRØNDERSLEV:En 54-årig mand fremstilles fredag aften i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Politiet sigter ham for drab på en 75-årig kvinde i en villa på Markedsvej i Brønderslev.

Ved 04-tiden natten til fredag blev der ringet 112 med anmeldelse om, at den ældre kvinde var faldet. Hun havde fået alvorlige kvæstelser i hovedet og blev kørt på sygehus, hvor hun senere døde af sine skader.

Politi: Mistænkeligt dødsfald

Nordjyllands Politi betegnede dødsfaldet som mistænkeligt, og efterforskningen har nu ført til, at den 54-årige mand - som er kvindens søn - fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Politiet sigter ham for at have dræbt sin mor. Han er sigtet for at overtræde straffelovens § 237, der omhandler drab.

- Vi fremstiller den pågældende person med krav om varetægtsfængsling i fire uger, mens vi efterforsker videre i sagen, lyder der fra politikommissær Henrik Staal i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Fortsat efterforskning

Politiet vil begære dørlukning ved grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen. Det er ikke oplyst, hvordan den 54-årige forholder sig til drabssigtelsen.

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi har til Ekstra Bladet oplyst, at den 54-årige skulle have været til stede i huset ved det mulige fald. Han blev anholdt på adressen.

Manden havde ringet til en pårørende for at fortælle om faldet, hvorefter den pårørende ringede 112, ifølge avisen.