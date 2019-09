64-årig påkørte og væltede en lygtemast

MANNA: En 64-årig mand fra Brønderslev kom selv kun lettere til skade, da han søndag morgen kort efter klokken 07.30 i bil påkørte en lygtemast ud for Bredningen 114 i Manna ved Brønderslev.

- Man troede et kort øjeblik, at han var beruset, men det viste sig, at han har sukkersyge og var påvirket af for lavt blodsukker, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Hvor manden slap fra uheldet uden alvorlige skader, gik det værre til for lygtemasten, som væltede, da bilen ramte den. Dens videre skæbne tager Brønderslev Kommune sig af.