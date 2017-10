65.000 kroner i bøsserne

BRØNDERSLEV: Ved søndagens landsindsamling blev der i alt i Brønderslev indsamlet 65.000 kroner.

- Det beløb er vi meget glade for i Røde Kors Brønderslev, siger kasserer Bjarne Larsen, der sammen med Aase Fredholm har stået for organiseringen af indsamlingen.

Vi er specielt meget glade for, at så mange unge mennesker har deltaget som indsamlere, over 20 elever fra Brønderslev Gymnasium og syv fra Nordjyllands Idrætshøjskole havde meldt sig og det tager vi som bevis på, at de unge også vil gøre en indsats for mennesker i nød både ude i verden, hvor de nylige orkankatastrofer i det Caribiske Hav, flygtninge strømme i Syrien, Bangladesh, i Østafrika hvor børn og voksne lever på randen af hungersnød. Og også i Danmark er der mange mennesker der har det svært hvor Røde Kors går ind og hjælper.

I alt havde Røde Kors 75 mennesker ude at samle ind i regnvejret, der ramte Brønderslev søndag formiddag.

- Alle tog det med godt humør og fik en god forplejning af Sparekassen Vendsyssel, der stillede lokaler og optælling til rådighed, siger Bjarne Larsen, der roser de mange, der tog imod indsamlerne og støttede Røde Kors.