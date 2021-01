70 procent af smitten findes i én by: Se smitten fordelt på byer i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV: Tirsdag kunne Styrelsen for Patientsikkerhed berette, at yderligere 16 personer er blevet smittet med coronavirus i Brønderslev Kommune.

Men lidt er der trods alt at glæde sig over i Brønderslev Kommune, hvor ingen over 60 år den seneste uge er blevet smittet med coronavirus. Nederst i artiklen finder du en faktaboks, der kan fortælle lidt mere uddybende om tallene.

Men 76 smittetilfælde i den seneste uge er stadig for mange, og kommunen er et stykke over den såkaldte bekymringsgrænse, der hedder 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Særligt florerer smitten i Brønderslev by, der noterer sig for 53 ud af de i alt 76 tilfælde. En tredjedel af kommunens indbyggere bor i Brønderslev, men det er værd at bemærke, at knap 70 procent af smitten findes her.

Dernæst dumper Hjallerup ind på andenpladsen med 10 cifrede. Dronninglund har otte smittetilfælde, mens Jerslev og den del af Vrå, der ligger i kommunen, hæfter sig for henholdsvis fire og ét bekræftede tilfælde af coronavirus.

- Smittetallene varierer dag for dag. Desværre har de indfundet sig på et trælst, stabilt leje. Men vi håber, at de tiltag, vi har sat i verden, har en gavnlig effekt, fortæller kommunens borgmester, Mikael Klitgaard (V) til NORDJYSKE.

Sådan fordeler smitten sig i Brønderslev Kommune De sidste 7 dage (periode 04.01.21 – 11.01.21) har der været 76 tilfælde, der fordeler sig således: Asaa: 0 Brønderslev: 53 Dronninglund: 8 Hjallerup: 10 Jerslev J: 4 Tylstrup: 0 Vrå: 1 Total: 76 VIS MERE