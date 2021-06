73-årig fik blackout bag rattet og parkerede bilen i et hus

JERSLEV:Det var efter alt at dømme et ildebefindende under kørslen, som fredag eftermiddag var skyld i, at en 73-årig mand kørte ind i et hus på Klæstrupvej nær Jerslev.

Med i bilen havde han en 65-årig kvindelig passager, som slap helt uskadt fra uheldet.

- Umiddelbart virkede den 73-årige mand også uskadt, men han blev selvfølgelig kørt til tjek på hospitalet - primært på grund af mistanken om et blackout, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser desuden, at der skete en del skader på huset, den ældre mand ramte med sin bil.

- Beboerne i huset fik selv fat i et skadesservicefirma - primært til at opklare, om der var sammenstyrtningsfare, siger vagtchefen.