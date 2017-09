75 år med Norden

BRØNDERSLEV: 99-årige Harald C. R. Thomsen er én af dem, der var tæt på, da Foreningen Norden i Brønderslev blev stiftet for 75 år siden. Han har bidraget til jubilæumsskriftet.

Foreningen er stiftet i 1942. Men allerede i oktober 1941 indledtes forberedelserne til stiftelsen af Brønderslev-afdelingen.

En opfordring fra hovedforeningen til biblioteket for Brønderslev og omegn om at søge arrangeret en propaganda for et svensk læseår var starten og samtidig hermed søgtes oprettet en lokalkomité.

I den anledning rettede biblioteket henvendelse til den ældste af byens boghandlere, Mandrup Poulsen, samt til Pedershaab Maskinfabriks administrerende direktør, Peder J. Nielsen, der gennem sine forbindelser i Sverige formodes at have særlig interesse for nordisk samarbejde. Man tog ikke fejl i denne vurdering.

Direktør Peder J. Nielsen tog initiativet til en sammenkomst kort efter med hovedforeningens generalsekretær, oberstløjtnant H. Bruhn, boghandler Mandrup Poulsen og bibliotekar C. G. Elberling i direktørens privatbolig.

de tre herrer dannede en foreløbig lokal-komité, der kort tid efter blev suppleret med borgmester Jacob Sørensen. 12. december 1941 blev der udsendt omkring 150 opfordringer til lokale personer om at melde sig i en lokalforening af Foreningen Norden.

Resultatet var noget magert. Kun en snes mennesker meldte sig ind. Det var ganske naturligt, at direktør Peder J. Nielsen blev komiteens formand, og det var også ham, der varslede ind til stiftende møde 11. februar 1942 med generalsekretær H. Bruhn som taler.

Dette møde måtte dog aflyses, da taleren blev syg. I stedet blev der indvarslet til nyt møde 19. marts. Men så skabte trafikforholdene så store vanskeligheder, at det var nødvendigt påny at aflyse. Denne optakt var ikke ligefrem stimulerende for mødelysten, da det endelige lykkedes 16. april 1842 at få et stiftende møde arrangeret.

Der var mødt 20-30 interesserede på Hotel Phønix. I løbet af 1942 var foreningen repræsenteret ved årsmøde og ved landsdelsmøde for at få så meget viden som muligt af hensyn til arbejdet rent lokalt.

Da hverken direktør Peder J. Nielsen eller boghandler Mandrup Poulsen ønskede at fortsætte, blev der valgt en bestyrelse bestående af borgmester Thorvald Jensen, trafikassistent A. K. Nielsen, lærer Jens Sørensen, bibliotekar C. G. Elberling, papirhandler Harald C.R. Thomsen, driftsbestyrer P. K. Bolet samt kontorchef C. Andreasen. Bestyrelsen konstituerede sig med bibliotekar C. G. Elberling som første formand.

Det var ikke særligt muntre tider for pionererne i Brønderslev-foreningen. Efter et møde 26. april 1944 samledes man i skolens bibliotekssal, men tilslutningen var meget ringe.

Allerede en måned efter krigens afslutning blev det første møde om norske feriebørn. Da der ikke kunne ventes norske børn gennem København, gik man med til det specielle vendsysselske arrangement.

Der blev dannet en komité for de norske feriebørn i Danmark, der bestod af fru Bisgaard, direktør Oskar Nielsen og lærer Aa. Hesdorff samt fra Nordens styrelse borgmester Th. Jensen, driftsbestyrer P. K. Bolet og bibliotekar C. G. Elberling.

Allerede i 1936 var der etableret brevveksling mellem 8. klasse ved Brønderslev Skole og norske børn fra Storøen under Bergen. I slutningen af 1946 var der etableret en venskabsforbindelse med Nässjö, og for yderligere at udbygge dette, blev der holdt møde med en række formænd for foreninger.

På mødet blev nedsat et nordisk udvalg med følgende udseende: Byrådet: Borgmester Th. Jensen. Håndværkerforeningen: Farvehandler E. Bertelsen. Arbejdernes Fællesorganisation: Maskinarbejder Aage Nielsen. Spejderne: Fuldmægtig Jørgen Winding. Kvindeorganisationerne: Fru bankbogholder Mortensen. Landbruget: Konsulent Olav Nielsen. De kristelige foreninger: Frk. Graven. Idræts- og sportsforeninger: Skræddermester Chr. R. Knudsen. pressen: redaktør Konnerup Sørensen. Turistforeningen: Prokurist W. Paulsen. Handelsstandsforeningen: Købmand J. Johansen. Norden: Sekretær H. Bech.

Det første besøg i Nässjö fandt sted i august, og forløb efter planerne.

I slutningen af 1948 begyndte røsterne om venskabsbyforbindelse med en by i Norge at forstærkes, og der var forslag om blandt andet Trysil og Mysen. I 1950 kom et guttekorps på 42 medlemmer fra Mysen til Brønderslev, og resultatet blev, at Mysen-Eidsberg blev venskabsby i 1950.

I jubilæumsskriftet er der foruden fra Harald C.R. Thomsen indlæg fra borgmester Mikael Klitgaard, tidligere borgmester Lene Hansen og landsformand Mogens Jensen.

Jubilæet markeres med reception på fredag i Sognegården, Bredgade 104 i Brønderslev.

Her bliver der en udstilling af rariteter gennem de 75 år. På Brønderslev Bibliotek er der ligeledes en udstilling om litteratur fra Norden. Der kommer gæster fra venskabsbyen Nässjö i Sverige.