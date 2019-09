BRØNDERSLEV: En 76-årig kvinde fik mandag eftermiddag stjålet et større pengebeløb efter sin indkøbstur til supermarkedet Løvbjerg i Brønderslev.

Kvinden fortæller, at hun blev stoppet af en mand, der ville snakke med hende - og da hun kom frem til kassen, manglede hun sin pung. Herefter fandt kvinden ud af, at der var blevet hævet to store beløb fra hendes bankkonto.

Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvem der står bag tyveriet.