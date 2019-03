78-årig på el-cykel trafikdræbt: Bilist dømt

BRØNDERSLEV: En 78-årig mand omkom efterfølgende på Aalborg Universitetshospital af sine kvæstelser, da han 24. september 2018 blev ramt af en bil i rundkørslen ved Aalborgvej og Bredgade i Brønderslev.

Den 78-årige mand blev ramt, da han kom kørende på en elcykel. Han afgik ved døden dagen efter trafikulykken.

Torsdag blev en nu 56-årig kvinde fra lokalområdet fremstillet ved Retten i Aalborg, hvor hun var tiltalt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til trafiksikkerheden. Hun var således tiltalt efter færdselsloven samt straffelovens paragraf 241 omhandlende uagtsomt manddrab.

Den 56-årige kvinde blev fundet skyldig i at have forvoldt den 78-åriges død, og blev idømt 20 dagbøder af 300 kroner samt en betinget frakendelse af sit kørekort.

Det oplyser anklager Birthe Fogh Nissen fra Nordjyllands Politi.

Den 56-årige kvinde erkendte i retten, at hun påkørte den 78-årige mand, men hun nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab.

- Når man kører hen ved hajtænder, skal man orientere sig, og hun har ikke i tilstrækkelig grad nedsat hastigheden. Det er en uagtsom overtrædelse, der er sket, og det er det, hun er dømt for, konstaterer Birthe Fogh Nissen.

Den 56-årige kvinde modtog dommen.