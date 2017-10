BRØNDERSLEV: Byrådsmedlem Ole Jespersgaard (S) har en god støtte i valgkampen i sin mor, 88-årige Else Jespersgaard, Øster Brønderslev.

Else Jespersgaard går ikke af vejen for at hænge plakater op i lygtepælene.

- Hun er også min spindoktor. Hun har stor erfaring fra sit lange liv, og det nyder jeg stor glæde af, fortæller Ole Jespersgaard.

Else Jespersgaard deltager i næsten alle valgmøderne.