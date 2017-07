90 år med hestevæddeløb

ASAA: Asaa Borgerforening er klar med årets program til den begivenhedsrige weekend. Alle sejl er sat til for at fejre 90-års jubilæet for hestevæddeløbet.

Weekenden starter med countryfest i morgen, hvor dagen skydes i gang med stort linedance-træf arrangeret af Kick Linedancere fra Dronninglund.

Senere er der "To fag frem", hvor lokale dyster i forskellige discipliner. Der er fællesspisning i teltet, hvor der serveres bøf med løg. På scenen underholder Bibi og Sniff på scenen, og de spiller sideløbene med bandet Mr. Jack and the Daniels.

- Disse band skulle efter sigende være nogle af Danmarks bedste countrybands, fortæller væddeløbskoordinator Bent Jørgensen.

Søndagen byder på hestevæddeløb, som i år kan fejre 90 års jubilæum. Løbene åbnes officielt klokken 12.30 af journalist Mogens Jørgensen. Derefter går det slag i slag med 13 løb fordelt på fem travløb, to monteløb, to galopløb for rideheste, to for ponyer, og løb for islænder/fjordheste samt ét trav/monteløb for ponyer.

I alt stiller 82 heste op med samlet 123 starter. For de spillelystne sker der i år en forbedring, idet væddeløbet har investeret i to ekstra totalisatorterminaler, der placeres som satellit-stationer i den sydlige ende af banen.

Der gøres opmærksom på at parkering skal foregå på p-pladsen med indgang fra Strandvejen gennem skoven, der vil være opsat skilte der viser vej til p-pladsen.

Parkeringsafgiften går til 6. klasse på Asaa Skole.

For at markere jubilæet er der i år fælles spisning i teltet hvor menuen er skinke med flødekartofler. Efter spisningen spiller bandet Al Capones op til 60’er bal. Dagens sluttes af med et kæmpe festfyrværkeri som bliver leveret af Danish Fireworks, der netop er blevet nummer to ved DM i fyrværkerishow.

Banerne i Asaa og Pandrup er de eneste uden for de store væddeløbsbaner, der har tilladelse til totalisatorspil.