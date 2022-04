Åbningsfest efter uger i lånte lokaler: Nu er der god plads til kunderne

BRØNDERSLEV:Det er fire uger og to mio. kroner siden, at Louis Nielsen lukkede butikken i Mejlstedgade 26 i Brønderslev og flyttede aktiviteterne til en midlertidig popup-butik i nabolaget. Torsdag genåbnede Louis Nielsen-teamet døren til en sprintny butik på den kendte adresse i Mejlstedgade.

Og åbningsfesten bød på både dj-musik, popcorn til børnene og forfriskninger til de voksne.

- Vi har skrællet alt ud af butikken og bygget op forfra, fortæller retail-partner Brian Kollerup med et nik ud i lokalet, der har fået en gennemgribende makeover.

Satser på Brønderslev

Investeringen er ifølge Brian Kollerup udtryk for, at ejerne tror på og satser på Brønderslev.

- Der sker rigtig meget udvikling af Brønderslev som by. Vi ligger godt og har været rigtig godt besøgt, siden vi overtog i 2021. Vi havde to synsprøverum og havde behov for endnu et, så kunderne ikke skal vente for længe på en synsprøve, tilføjer han.

Flere kunder og ønske om tre synsprøverum blev startskud til det omfattende renoveringsprojekt.

- Og med vores nye og lækre butik, tror vi også på, at vi kan tiltrække endnu flere besøgende, tilføjer Brian Kollerup.

Ballonsøjler ved indgangen: - Med vores nye og lækre butik, tror vi også på, at vi kan tiltrække endnu flere besøgende, siger Brian Kollerup. Foto: Kim Dahl Hansen

Ejertrio tog over i 2021

Henrik Dalager, Birgitta Kunckel og Brian Kollerup overtog ejerskabet af Louis Nielsen i Brønderslev i 2021.

Ved overtagelsen tilkendegav ejerne, at de havde ambition om at fordoble salget på to år. Chefoptiker Birgitta Kunckel havde været chefoptiker i butikken i Brønderslev i et års tid, inden hun blev indehaver sammen med Brian Kollerup og Henrik Dalager. De to har mange års erfaring som indehavere af Louis Nielsen på Østerågade i Aalborg, som de driver ved siden af butikken i Brønderslev.

Birgitte Kunckel vil være fuldtid i Brønderslev-butikken, mens Brian Kollerup er i Brønderslev en til to dage ugentligt. Chefoptiker Henrik Dalager vil servicerer kunderne i Aalborg.

Der er i dag otte ansatte i Brønderslev-butikken.

Der var kaldt ekstra mandskab ind på åbningsdagen. Foto: Kim Dahl Hansen

75 briller om ugen

Brandet Louis Nielsen sælger cirka hver anden brille i Danmark, og det stemmer ifølge Brian Kollerup nogenlunde overens med markedet i Brønderslev-området.

- Vi laver cirka 75 nye briller om ugen i Brønderslev, fortæller han.

Brian Kollerup tilføjer, at der i Louis Nielsen er et stort og vigtigt fokus på sundhedstjek i forbindelse med synstest.

- Vi måler tryk og tager billede af øjet, og sender folk videre i vores eget øjenlægenetværk, hvis der er tegn på eksempelvis grøn stær. Man kan hurtigt komme i behandling, og vi har faktisk reddet syn med vores test-system.