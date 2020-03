Årelang konflikt mellem Aså Havn og bådejer nærmer sig en afslutning

ASÅ:En årelang konflikt mellem Aså Havns bestyrelse og en bådejer ser nu ud til at blive løst.

Konflikten handler om, at bådejeren, Lene Rubæk, for 15-16 år siden havde planer om at udleje bådene med basis i Aså Havn og derfor fik bådene sejlet til havnen, hvor de blev fortøjret.

- Men på grund af forskellige omstændigheder blev ideen ikke til noget, og bådene kom bare til at ligge i havnen, siger Lene Rubæk.

Almindeligt vedligehold blev heller ikke til noget, og det var netop det, som stille og roligt begyndte at irritere havnens bestyrelse ... for sejlbåde skal være vedligeholdte og smukke at se på, og det var Lene Rubæks ikke.

Forfaldet blev så omfattende, at presenninger begyndte af blafre i vinden, ligesom fortøjningerne henad vejen heller ikke længere opfyldt standarten for den slags. Og så skruede havnens bestyrelse bissen på.

- Vi ville have bådene fjernet, fortæller havneformand Mogens Hajslund om en sag, der ikke var så ligetil. For Lene Rubæk betalte de årlige havnepenge for at have sine både liggende, og dermed kunne man ikke bare fjerne bådene.

Det kom så vidt, at havnen hyrede en advokat, som brugte mange timer på at nærlæse paragraffer for at finde netop den, der gav hjemmel til at bede Lene Rubæk fjerne sine både fra Asås åsyn. Uden held. Og nu er der altså tilsyneladende lys forude i konflikten.

- Planen er, at bådene skal sættes i stand i løbet af i år, og så skal de sælges, siger Lene Rubæk.

Den besked tager Aså Havn godt imod.

- Vi har jo mange gæstesejlere, som gerne vil til Aså, for vi har en smuk havn - men der er ikke ret mange, som har lyst til at fortøjre deres båd ved siden at en møgbeskidt båd, siger Nikolaj Jakobsen fra havnens bestyrelse.