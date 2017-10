Ældre damer fuppes i eget hjem

KLOKKERHOLM: Nordjyllands Politi advarer nu om, at flere ældre kvinder på det seneste er forsøgt fuppet i eget hjem.

Lørdag blev der eksempelvis udført et tricktyveri hos en 88-årig kvinde i Borgergade i Klokkerholm.

Ved 15-tiden ringede det på døren, og en ung, mørklødet kvinde lod forstå, at man var i gang med en velgørende indsamling.

Men i forbindelse med, at den ældre dame forlod entreen for at hente penge, kom der pludselig en ekstra, yngre kvinde ind i boligen. Hun nåede at rode rundt i soveværelset og stjæle smykker, inden beboeren kom tilbage med sine penge. Hun så de to, men de stak straks af.

Der er meldinger om flere forsøg om tricktyveri i Tylstrup, Sulsted, Dybvad, Østervrå og Skørping, oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.