Ældre en varm sag

BRØNDERSLEV: Det var stor uenighed under det punkt, som blev aftenens hotteste til byrådsmødet onsdag aften - fremtidens plejehjem, hvor ældreomsorgsudvalget i enighed havde givet nogle forslag, som et flertal i økonomiudvalget siden ikke umiddelbart kunne gå med på - et flertal ønskede et temamøde om emnet.

Det mest markante i planen er, at man vil lukke Hellevadlund i Klokkerholm som plejehjem og lave genoptræningshøjskole og oldekolle i stedet.

Debatten begyndte med, at borgmester Mikael Klitgaard (V) forsøgte at afmontere en debat.

- Jeg synes ikke, det bør være et stort diskussionsemne i byrådet, sagde han og pegede på, at man kunne drøfte emnet på temamødet.

Men den opfordring fik han nu ikke meget held med.

Adskillige tog ordet, den mest kritiske var medlem af ældreomsorgsudvalget, Peter H. S. Kristensen (S), der sagde, at emnet om fremtidens plejehjem er blevet drøftet omhyggeligt og mange gange i forvejen.

- Udvalget har ikke været specielt enige før nu, og når vi så er enige i udvalget, så bliver økonomiudvalget et overudvalg, der vil have det på temamøde! Hvad Søren?, sagde han - og her var Søren en rettelse af et stærkere ord, der var sluppet ud i første omgang.

- Jeg synes, det er godt og grundigt belyst. Når man skal tage en stor beslutning, så vil man tage den på et lukket temamøde? Er det den måde, vi forstår dialog og åbenhed på?, spurgte han.

Han frygtede, at sagen nu vil trække ud og havde håbet på en beslutning.

- Jeg ser det her som angst for at få en åben debat om, hvad vi vil med strukturen på plejehjemmene.

Et hav af udfordringer

Karsten Frederiksen (K) påtog sig skylden for, at man i økonomiudvalget havde sparket sagen til hjørne.

- Der ligger et hav af udfordringer. Jeg har fået lyst til selv at se på det og få det tampet ordentligt igennem. Jeg ser frem til at der kommer et temamøde meget hurtigt i det nye år, sagde han.

Også Steen Søgaard (UP) synes, det var en god idé at se nærmere på sagen på et temamøde.

- Jeg synes, der er ting, jeg ikke er klædt på til. Der mangler dybere analyser af det her her, sagde han og pegede på, at økonomien i det hele ikke er klarlagt - ligesom byggeplanerne på Margrethelund efter hans mening heller ikke er det.

Mistillidserklæring

Arne M. Jensen (S) var også kritisk.

- Jeg kan ikke helt lade være med at betragte det som en mistillidserklæring til et samlet udvalg, hvor økonomiudvalget mener, de er klogere på også det faglige, ikke kun økonomien.

Han var heller ikke meget for det med at sparke sagen over på et temamøde.

- Det med at lukke ting inde på lukkede temamøder, der skal vi huske, at det er ikke dér, der træffes beslutninger og sendes politiske signaler. Det er udelukkende en påklædningsøvelse. Jeg vil opfordre borgmesteren til at være mere opmærksom på, hvad temamøder bliver brugt til, sagde Arne M. Jensen og opsummerede, hvad han selv mente:

- Det med at blive ved at trække politiske beslutninger ind i et lukket forum skal man til at holde op med.

Han pegede også på, at der skaber usikkerhed blandt borgere og personale, når sagen trækkes ud - den skulle faktisk være afsluttet i sommer, det var en del af budgetaftalen for i år.

- Vi har personalegrupper, der går og ryster lidt på hovedet og spørger, om vi slet ikke er i stand til at træffe en beslutning, sagde han.

Karsten Frederiksen medgav, at et temamøde kun skal være et påklædningsmøde.

- Jeg ser frem til en offentlig debat om det her, der er intet at skjule, sagde han.

Også borgmesteren medgav, at temamødet er et sted, hvor man bliver klædt på.

- Vi skal ikke være bange for at diskutere det åbent, sagde han.

Formand for ældreomsorgsudvalget, Gitte Krogh (V), forklarede baggrunden for idéen med Hellevadlunds nye opgaver.

- Nogle har grinet af, at vi kalder det en højskole, men det er fordi man kan selvindskrive sig, sagde hun og pegede på, at Ældrerådet har efterlyst, at det kunne være godt for de små samfund, at man ændrer plejecentre til oldekolle - og at søgningen til plejehjem mest er i de tre store byer i kommunen.

Det hele endte med, at det blå flertal stemte om de to punkter af ældreomsorgsudvalgets forslag, som økonomiudvalget havde ønsket. der gik på at Cassiopeias udviklingshæmmede beboere skal flytte til Stenumgård.

Og resten af forslagene, herunder Hellevadlunds eventuelt nye fremtid, må vente med at blive afgjort.