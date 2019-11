Ældre får ikke nyt: Endeligt ja til renovering af plejehjem i Dronninglund

DRONNINGLUND:- Vi får mest for pengene ved at renovere Margrethelund frem for at bygge et helt nyt plejehjem.

Sådan argumenterede formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S), da byrådet onsdag aften skulle tage stilling til fremtiden for Dronninglunds plejehjem. Den foreslåede renovering blev vedtaget af et næsten enigt byråd. Kun socialdemokraten Poul Erik Andreasen tog forbehold.

I løbet af de næste fire år kommer der 80 renoverede boliger med både almene, demens- og aflastningspladser, og allerede næste år starter man med to fløje. Der kommer også fællesarealer i hver fløj, så man får mulighed for at samles og hygge sig og spise i mindre grupper.

Steen Søgaard Petersen fra Borgerlisten slog i sit indlæg fast, at han nok skulle stemme for forslaget, men at han gerne ville vide mere om konsekvenserne for beboernes husleje og dermed kommunens udgifter til boligsikring. Han nævnte også, at der er flere borgere på venteliste til en plads til Margrethelund allerede nu, og at han er bekymret for den udvikling, når flere boliger tages ud af drift for at blive renoveret.

- Vi har ingen officiel venteliste på at få en plejehjemsplads her i kommunen - alle kan få en plads, når de er visiteret til det. Men det er ikke sikkert, at det bliver i den by, man hidtil har boet i, forklarede Ole Jespersgaard.

Ved budgetforliget i oktober for næste års budget afsatte et enigt byråd i alt otte millioner til renovering af Margrethelund. Der går mindst et år med planlægning inden den 4/5-årige ombygning går i gang