Ældre kvinde udsat for hjemmerøveri

BRØNDERSLEV:En ældre kvinde i Jerslev har torsdag formiddag været udsat for et hjemmerøveri i hendes hjem.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En ukendt gerningsperson trængte omkring kl. 09.30 ind hos kvinden, hvor manden forlangte at få udleveret dankort og pinkode af sit offer.

Kvinden er naturligvis chokeret over situationen, men hun er ikke kommet til skade som følge af episoden.

- At blive udsat for, at der nogen, som trænger ind på ens private bopæl, er dybt utrygt. Og det ser vi med stor alvor på – og derfor efterforsker vi i øjeblikket sagen, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, i pressemeddelelsen fra politiet.

Han give ikke yderligere detaljer omkring forholdet, da sagen er verserende.

- Vi har allerede foretaget afhøringer af offeret og foretaget gerningsstedsundersøgelse samt sporsikring – og vi har, foran os, en række andre efterforskningsskridt, der skal belyse omstændighederne nærmere, tilføjer vagtchefen.

Udbyttet ved røveriet blev et dankort, et mindre beløb i kontanter, en Samsung Galaxy 4 Mini samt en trådløs fastnet telefon.

Gerningsmanden beskrives som cirka 180-190 cm høj, 40-50 år, kraftig af bygning, umiddelbart intet skæg, iført sort overdel uvist om lang eller kort ærmet, sorte bukser samt iført et blåt mundbind.

En personbil kan også være relevant for sagen, det drejer sig om en bil af ukendt fabrikat, muligvis en minibil passende med VW Polo eller VW Golf i farven bordeaux rød med ukendt registreringsnummer.

Politiet opfordrer borgere, der måtte have informationer i sagen eller har gjort sig observationer i området om straks at ringe til politiet på telefon 114.