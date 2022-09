Afbrænding af hvepsebo gik galt

BRØNDERSLEV:En sværm af hvepse er sjældent en velkommen gæst i eller udenfor hjemmet.

Det tyder det heller ikke på, at den var i et hus på Rosenvængets Alle i Brønderslev, hvor en beboer torsdag eftermiddag forsøgte at brænde et hvepsebo i husets sokkel væk med en ukrudtsbrænder.

Ukrudtsbrænderen fik dog fat i mere end blot soklen, og klokken 16.19 modtog Nordjyllands Beredskab en melding om brand i huset. Det var beboerne selv, der ringede 112.

- Man har antændt noget inde i kryberummet under husets gulv i det hulrum, der er der, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Bo Isaksen.

- Det ryger stadigvæk, og vi kan ikke komme ind til det område under gulvet, siger indsatlederen torsdag eftermiddag. Det er dog begrænset, hvor meget der ryger, tilføjer han.

Hvad det helt præcist er, der ligger og ulmer under gulvet, ved beredskabet ikke. De venter i øjeblikket på et firma, som skal afdække møblerne i husets stue, så beredskabet kan skære hul gennem stuegulvet og tjekke, om der er ild i noget under det.

- Det kan godt være, der ikke er noget, når vi får lukket op. Så har vi bare garanti for, at der ikke er noget. Det er simpelthen en garanti for, at der ikke er noget, der ligger og ulmer nede i gulvet, siger indsatslederen.

Han fortæller, at beredskabet bliver på adressen, indtil de er helt sikre på, at der ikke er ild i noget.