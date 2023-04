Afdød nordjysk erhvervsmand hædres med helt ny plads

I forbindelse med omdannelsen af Banegårdspladsen skal der etableres et nyt torv ved Ny Banegårdsgade (nederst i billedet) og Nørregade (til højre i billedet). Torvet har på et møde i teknik- og miljøudvalget fået sit navn - det kommer til at hedde Peder Nielsens Plads. Foto: Martél Andersen