Afgørende møde for privatskole

BRØNDERSLEV: Arbejdet med Brønderslev Privatskole er nu nået så langt, at der skal ske tilmelding til skolen, der efter planen skal åbne næste år.

Torsdag aften er der et orienteringsmøde på Brønderslev Bibliotek, men der skal denne aften også ske tilmelding.

- Her kan forældre "fortilmelde" deres børn og indbetale et depositum på 1500 kr. Hvis projektet ikke lykkes for os, og der er for få indmeldte børn, så får forældrene naturligvis deres depositum igen, fortæller Brian Lentz, der er én af folkene bat privatskoletanken.

- Når der nu skal ske tilmelding og betaling af depositum, er det for, at få sikkerhed for, at vi kan gå i gang med at bygge eller leje lokaler, fortæller Brian Lentz.

Målet er 80 elever for at kunne få en fornuftig økonomi i en privatskole. Brian Lentz fortæller, at forhånds-interessen er stor, og der er 530, der følger planerne på facebook.

- Nu kommer så det vigtigt, hvor der skal betales, bemærker Brian Lentz.

- Det er en kendsgerning, at vi ikke kan leje lokaler eller få en bygherre til at bygge skole, hvis vi ikke kender grundlaget og kan bevise, at der er økonomisk grundlag for at kunne drive en skole.

Skolen skal være et alternativ til folkeskolen med mange elever i klasserne og de nedslidte skoler.