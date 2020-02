Arne har tvangsfjernet snesevis af børn: Alle elsker deres børn, men det er ikke altid nok

Byrådsmedlem og formand for Børn- og Ungeudvalget Arne M. Jensen (S) bliver jævnligt ringet op og præsenteret for en akut sag, hvor han som formand må træffe en hurtig afgørelse om tvangsanbringelse af ét eller flere børn. Han ønsker mere fokus på at bryde den negative sociale arv. Arkivfoto: Lars Pauli