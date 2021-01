Afslag på ansøgning: Nyt Hedelund rammer bump på vejen

BRØNDERSLEV:Projektet med at få lavet en ny Restaurant Hedelund, der brændte natten til torsdag 17. maj 2018, har mødt et stort bump på vejen i den lange proces.

En ansøgning til Realdania om støtte til projektet er blevet afslået, efter de har været med i processen igennem et års tid som deltager i den kommunale styregruppe for et nyt Restaurant Hedelund.

- Realdania har været med i en lang periode og bidraget til forundersøgelserne. De har nu behandlet vores ansøgning, og de har i første omgang valgt at vende tommelfingeren nedad og givet afslag, siger Peter Stecher (K), formand for styregruppen.

Ved det sidste møde i styregruppen blev de præsenteret for afslaget af Realdania, og man havde en dialog om, hvad man nu kunne gøre.

- Realdania så gerne, at der var så mange interessenter med som muligt, og det var en af grundende til afslaget, siger Peter Stecher.

Ikke blot et traktørsted

Hos foreningen Realdania har man været glade for at deltage i det indledende arbejde. som blev præsenteret på et borgermøde i august sidste år.

- Vi har været med i forarbejdet, og der er uden tvivl et potentiale i at gøre Rhododendronparken endnu mere attraktiv, både med et nyt Hedelund, men også i kraft af selve parken. I forarbejdet kom der således mange gode ideer frem til, hvad der kan være på stedet i fremtiden, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Realdania har valgt ikke at give støtte på vegne af den seneste ansøgning om realisering af ny Hedelund, men udtrykker stor glæde ved deres deltagelse i det indledende arbejde med et nyt Hedelund.

De har valgt ikke at støtte i denne omgang, bl.a. da de ønsker, at et nyt Hedelund skulle have flere funktioner end blot traktørsted.

- Det var vigtigt for os, at ny Hedelund blev mere end en restaurant. Det er en af årsagerne til, at vi ikke går videre med det projekt der ligger der nu, vi så gerne at stedet rummede flere funktioner og dermed også brugere, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Selvom Realdania gav et afslag, så er det ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker at støtte op om projekter i Brønderslev og vil indgå i en fortsat dialog om dette eller andre projekter.

- Det forarbejde, vi har bidraget til, er rigtig godt, og det kan være et godt grundlag for kommunen i et videre arbejde, siger Björn Emil Härtel Jensen og tilføjer:

- Vi er bestemt ikke uinteresserede i Brønderslev, vi kan fint forestille os, at vi i fremtiden går ind i projekter i byen.

Næste skridt skal drøftes

For Peter Stecher og den resterende styregruppe venter der nu et nyt møde i den kommende uge samt en drøftelse i økonomiudvalget.

- Det er jo altid ærgerligt, at man bliver afvist, når man lægger en indsats i noget. Nu må vi vende skråen en gang mere, og se på, hvad vi kan gøre, og hvad der kan komme politisk flertal bag, siger Peter Stecher.

Efter branden fik kommunen omtrent otte millioner kroner i forsikringssum, og man skal nu tage stilling til, hvorvidt man selv vil spæde til med midler, eller om man vil søge fondsmidler igen.