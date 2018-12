Afsløret med hampplanter og hash: Fængslet tre uger

HJØRRING: En 46-årig mand fra Bindslev er ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i tre uger i surrogat. Manden blev herefter indlagt på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 46-årige var sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Under en stor politiaktion mod indbrudsmiljøet i Vendsyssel tirsdag opdagede politiet, at den 46-årige havde en større mængde hampplanter samt 200 gram hash liggende på sin adresse i Bindslev.

På grund af de forholdsvis store mængder hampplanter og hash blev manden også sigtet for at have stofferne med henblik på videresalg.

Den 46-årige var til stede ved grundlovsforhøret, men retten vurderede ham ikke egnet til en egentlig varetægtsfængsling, og derfor blev de tre uger altså til fængsling i surrogat på en psykiatrisk afdeling.