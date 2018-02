Agersted Private Dagpleje er nu certificeret mindful

AGERSTED: - Dagplejere, der ønsker fagligt at: Være bevidst nærværende i børnehøjde, gøre op med den automatiske og ubevidste adfærd i der pædagogiske arbejde, udvikle en faglig og autentisk rollemodel og blive bevidst om sin egen sindstilstand.

Ja, hvad skal de dagplejere, som ønsker at opnå disse faglige kvalifikationer? De kan jo f.eks. gå på kursus hos Mette Møldrup Hansen, som er uddannet coach, mindfulness practitioner og børneyogalærer, og som tager land og rige rundt og underviser dagplejere.

Det har Christina Aabenhus og Charlotte Rohde Sørensen gjort, og de har fuldført dette kursus og kan nu kalde sig "certificeret mindful" dagplejere. De er faktisk de eneste i Brønderslev Kommune, og udover dem er der kun et par stykker i Region Nordjylland, som kan smykke sig med betegnelsen.

I den anledning var forældre, børn, bedsteforældre og alle andre med interesse for dette inviteret til gården umiddelbart syd for Agersted, og rigtigt mange var mødt frem. En af dem var kursusleder Mette Møldrup Hansen, som startede talerrækken ude ved flagstangen. Hun fortalte om kurset, hendes to kursister og hvad kurset egentlig gik ud på. - Kort sagt handler det om at være bevidst til stede, når man er sammen med børnene, sagde hun bl.a.

Borgmester Mikael Klitgaard sagde som en indledning, at det er særdeles dejligt med gode dagplejere. - Man skal i en kommune aldrig være bange for at tage mod noget nyt som f.eks. de tanker, som dette kursus er udtryk for. Det er godt for samfundet, at børn bliver rigtigt og ordentligt behandlet - især når de er små.

Så blev flaget, som var forsynet med farver og ordene "mindful dagpleje", hejst og blafrede i den kolde januar-vind. Derefter blev alle inviteret indenfor, og det var overordentligt populært, for det var bidende koldt ude ved flagstangen.